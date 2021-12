Sara Matos soprou as velas por mais uma primavera esta segunda-feira, dia 20, e garante que este foi "o melhor aniversário" que já teve. A razão? A companhia do filho, Manuel, de três meses.

"Bom dia. Estou muito agradecida por todas as mensagens lindas! Este ano não consigo responder a todos porque tenho o melhor do mundo ao meu colo que me rouba toda a atenção. E é o melhor aniversário de todos os anos por isso", escreveu.

A mensagem da atriz aparece precisamente na legenda de uma foto em que posa com o bebé. Ora veja.

