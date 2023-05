Dias depois de ter sido anunciada publicamente a separação de Júlio Cesar e Susana Werner, o casal voltou às redes sociais para anunciar que, afinal, vai ser dada uma nova oportunidade ao amor.

A informação da reconciliação foi avançada pela própria atriz nas redes sociais, as mesmas plataformas onde, dias antes, havia anunciado que se iria separar do companheiro, com quem vive há 21 anos.

"Obrigada pela força! Fomos precipitados. O nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", pode ler-se na partilha em causa.

Júlio Cesar e Susana Werner casaram-se em 2002 e têm dois filhos. Ambos moram em Portugal, país para onde se mudaram quando o guarda-redes assinou contrato com o Benfica, em 2014.

