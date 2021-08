Melides está cada vez mais internacional. O criador de moda e empresário francês de ascendência egípcia Christian Louboutin prepara-se para abrir lá um hotel de luxo. O ator, realizador, argumentista e produtor George Clooney está a construir uma casa no complexo Costa Terra Ocean Club. A habitação deverá estar concluída no final da primavera do próximo ano. Nos últimos dias, foi a vez de Juliane Moore visitar esta freguesia alentejana. A atriz americana de 60 anos veio com o marido, Bart Freundlich.

A popular artista e o realizador, produtor e argumentista estiveram em Melides a convite de Vincent Van Duysen, um dos amigos do casal, um dos profissionais que Julianne Moore mais admira. Ficaram instalados na Casa M, a luxuosa vivenda cinzenta de linhas modernas, construída num sítio tranquilo e privilegiado, que o arquiteto belga partilha ocasionalmente com o namorado, Mateo Bou Bahler. Pablo, o cão do manequim belga, também surge nas (poucas) fotografias do encontro partilhadas online pelos dois casais.