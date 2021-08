Portugal, em alta antes da pandemia, continua a atrair celebridades internacionais. A cantora, compositora e atriz francesa Barbara Pravi, segunda classificada no Festival Eurovisão da Canção de 2021, elegeu a capital portuguesa para uns dias de descanso mas, até agora, só partilhou uma imagem da estadia, tirada no interior do local onde ficou instalada. Um seguidor sugeriu-lhe organizar um encontro com os fãs lusos. A artista, que atua no Teatro Tivoli BBVA no dia 25 de abril de 2022, respondeu que terão a oportunidade de o fazer naquela data.

Jake Shears, ex-vocalista dos Scissor Sisters, também deu um pulo a Portugal mas, tal como Barbara Pravi, não se tem mostrado muito. O cantor e compositor norte-americano de 42 anos, que vendeu cerca de 10 milhões de discos com a antiga banda, não revelou a localidade eleita mas partilhou uma selfie em tronco nu com uma legenda provocatória. "É melhor que alguém apanhe este fruto antes que fique demasiado maduro", escreveu nas redes sociais. "Tenho pena de não ser gay", ironizou o comediante e drag king norte-americano Murray Hill.

M.I.A. também esteve em Portugal no início de agosto. Durante a estadia, a rapper, cantora, produtora discográfica e ativista, que já colaborou com artistas como Madonna, Kanye West, Travis Scott e Lil Wayne, sofreu um percalço com a sua carrinha numa estrada nacional e foram vários os condutores que pararam para a ajudar, mesmo não sabendo de quem se tratava. "Obrigada às pessoas amorosas que me ajudaram em Portugal, sem fazerem ideia de quem eu era", agradeceu, depois, a cantora britânica nas redes sociais. A publicação foi entretanto apagada.