Raudel Raúl, ator que integra o elenco da série de televisão espanhola "Toy boy", que a plataforma de distribuição norte-americana Netflix popularizou no primeiro semestre do ano passado, está de férias em Portugal. O artista madrileno de ascendência cubana acabou recentemente de gravar a segunda temporada da produção e, atualmente de férias, elegeu o norte do país para uns dias de descanso. O Porto, cidade que já elogiou publicamente nas redes sociais, foi o destino escolhido. "Tem algo que encanta", confessou.

Depois de deambular pelas ruas do Porto, Raudel Raúl foi fotografado numa das estações ferroviárias da cidade e, horas depois, mostrou-se, muito animado, a dançar na Costa Nova, uma pitoresca localidade do distrito de Aveiro conhecida pelas casas com riscas verticais coloridas. A sensual coreografia do ator, que interpreta o papel de um dos strippers de "Toy boy", não passou despercebida aos fãs, que encheram o artista de elogios. Nascido em Madrid, o ator participou ainda na curta-metragem "Breathe", em 2019.