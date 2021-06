Treinava num ginásio em Málaga, no sul de Espanha, quando despertou a atenção de duas diretoras de casting. Apesar de nunca ter representado, o então futebolista Jesús Mosquera aceitou o convite das duas mulheres e acabou por ser escolhido para protagonizar "Toy boy", a série espanhola que a Atresmedia e a Plano a Plano produziram para o canal de televisão Antena 3. Estreada em setembro de 2019, não foi um grande êxito de audiências no país vizinho, mas tudo mudaria meses depois.

Adquirida pela plataforma digital de distribuição de conteúdos norte-americana Netflix, "Toy boy" seria um dos fenómenos internacionais na primavera de 2020. A segunda temporada, ainda sem data de estreia anunciada, seria confirmada em julho do ano passado, com as gravações a arrancar no início de abril. Jesús Mosquera despediu-se do stripper Hugo Beltrán nos últimos dias e uma das primeiras coisas que fez foi aproveitar a proximidade do mar para ir à praia, como partilhou com os milhões de seguidores.