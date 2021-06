Paula Neves prepara-se para trocar o verde da serra pelo azul do mar. A atriz de 43 anos, que é casada com o psicólogo Ricardo Duarte, vai mudar de casa e está entusiasmada com a perspetiva. "Vai ser uma nova fase. Estamos a acabar as obras. Vai ser o fim de um ciclo e o início de outro. Estou a sair de uma casa que adorei, no meio da natureza de Sintra, cheia de passarinhos, bichos estranhos e cobras, e, agora, vou mudar-me para as Azenhas do Mar, que é mais sol", revelou a artista em declarações à revista TV 7 Dias.

"Vou aproveitar o verão na casa nova", confidencia. Nas redes sociais, para além de mostrar o avanço dos trabalhos, Paula Neves também costuma partilhar imagens dos animais que vai encontrando no exterior da habitação onde ainda reside, como pode comprovar de seguida. Foi também nesse cenário natural que a atriz viveu a maior parte do confinamento, uma fase que não recorda com saudade. "Fiquei com muita ansiedade, com a cabeça muito instável", confessa a Celinha Romão da telenovela "Bem me quer".