Tem sido apresentado como sendo de Monforte mas, afinal, é de Elvas. É lá que, na união de freguesias de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, está situada a Herdade da Famaguda, a propriedade da família de José Luís Fernandes que deveria servir de cenário a parte das gravações da quarta temporada do reality show "Quem quer namorar com o agricultor?", em exibição na SIC. No entanto, segundo a edição desta semana da revista TV Guia, os dois irmãos do proprietário agrícola não as autorizaram.

Como o concorrente mais velho do reality show não os conseguiu convencer, a Fremantle, produtora do formato, viu-se na contingência de ter de arrendar rapidamente uma, para não atrasar o programa de gravações acordado com o canal de televisão de Paço de Arcos. A escolha recaiu sobre a Herdade dos Guelros de Cima, em Monforte, propriedade do criador de cavalos David Romão, a cerca de 30 quilómetros. As candidatas foram instaladas na Herdade da Caminé, um luxuoso turismo rural.