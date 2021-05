Catarina Manique, a concorrente da versão feminina do reality show da SIC "Quem quer namorar com o agricultor?", está separada de António Hipólito e já apagou do Instagram as fotografias que tinha com o agora ex-namorado. A pastora e queijeira do Fundão já vivia em união de facto com o tosquiador do Alqueva, que também participou no programa, com quem namorava há oito meses. Mas, de um momento para o outro, a relação esmoreceu e o alentejano deixou de ser visto nas imediações da casa da beirã.

"O carro do Hipólito desapareceu e não tem estado à porta da Catarina. Embora eu saiba que ele continua a trabalhar numas obras nos arredores do Fundão, desconheço onde está a viver agora", assume uma vizinha da criadora de gado. Nas redes sociais, Catarina Manique, que se apresenta como Catarina Faísca, não se tem, no entanto, mostrado abalada pelo fim da relação. "Por vezes, temos de deixar ir o que já não nos faz falta", desabafa. "Devemos sempre procurar o que é melhor para nós", defende ainda a pastora.