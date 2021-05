Pedro Alves estará a viver um romance com Sofia Sousa, que ficou conhecida depois de participar em vários reality shows da TVI. A publicação de uma fotografia do modelo e influenciador digital de Penafiel agarrado a umas mãos com umas unhas iguais às da antiga concorrente de "Casa dos segredos" não passou despercebida aos (muitos) seguidores. O ex-participante do "Big Brother 2020" ainda não confirmou a relação mas também não a desmente. "Damo-nos bem e isso, neste momento, é que importa", garante.

Nas últimas semanas, Sofia Sousa, de 31 anos, partilhou fotografias tiradas no Porto e no Penafiel Park Hotel & Spa, unidade hoteleira localizada na cidade onde o manequim de 26 anos reside. "Somos amigos. Temos muita coisa em comum", confessou Pedro Alves em declarações à edição desta semana da revista TV Guia. "Temos uma boa relação e até conheço a Yasmin [filha de Sofia Sousa] e tudo", admite o modelo, que no reality show se apaixonou por Jéssica Nogueira, que agora namora com o ex-futebolista Gonçalo Quinaz.