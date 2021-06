O vídeo póstumo que a família de Sara Carreira lançou no passado dia 21 de maio já foi visto mais de um milhão de vezes. Publicado no YouTube há apenas 12 dias, "Leva-me a viajar", o inédito da cantora que é também o hino da associação que os herdeiros criaram para perpetuar a memória da malograda artista, conseguiu o feito nas últimas horas. Neste momento, aproxima-se das 1.004.000 visualizações. Da autoria de Sara Carreira e Ivo Lucas, a canção tem também composição de Phelippe Ferreira e Luís Figueiredo.

Com realização, fotografia e edição de Gonçalo Carvoeira, o vídeo de "Leva-me a viajar" foi produzido por Isaac Oliveira e Graça Sacramento. "Gravado num ambiente de união, teve a simplicidade da praia, o azul do mar e a serra da Arrábida como cenários", informou, na véspera da estreia, a agência que representava a cantoea em comunicado de impresa. Falecida num brutal acidente de viação no passado dia 5 de dezembro, na A1, Sara Carreira tinha apenas 21 anos e também estava a apostar numa carreira na moda.