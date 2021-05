É um apaixonado por tatuagens e, ainda no início do mês, Rodrigo Castelhano tinha feito uma nova, uma rosa que lhe ocupa grande parte do pescoço. Nas últimas horas, o manequim de 36 anos, que a apresentadora de televisão e diretora de entertenimento e ficção da TVI Cristina Ferreira escolheu para promover o perfume feminino que lançou em outubro de 2016, foi finalizar a última tatuagem e partilhou, depois, o momento com os seguidores nas redes sociais. "Foi uma das que mais me doeram", admite o modelo.

Rodrigo Castelhano, que não se cansa de exibir a boa forma física nas redes sociais, como pode (re)ver de seguida, elegeu novamente o estúdio Pedrada Tattoo Palace, na Costa da Caparica. O causador da dor foi o tatuador Theo Pedrada, proprietário do espaço, especialista em tatuagens realistas e em desenhos a preto e branco. "Fez-me chorar literalmente", confessou. "Hoje, o tronco fica pronto. Depois, só falta uma perna", revelou o manequim na véspera de finalizar a tatuagem que iniciou no passado dia 7.