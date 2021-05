Rodrigo Castelhano tem uma nova tatuagem, uma rosa que lhe ocupa grande parte do pescoço. Foi feita no estúdio Pedrada Tattoo Palace, na Costa da Caparica, pelo tatuador Theo Pedrada, proprietário do espaço, especialista em tatuagens realistas e em desenhos a preto e branco, na passada sexta-feira, dia 7. "Foi um dos dias em que me senti mais concretizado na minha vida", confidenciou o manequim de 36 anos, natural do Pinhal Novo, numa publicação que fez, no dia seguinte, nas redes sociais.

O modelo, nascido a 2 de junho de 1984, ganhou maior mediatismo quando a apresentadora de televisão Cristina Ferreira o escolheu para promover o perfume feminino que lançou em 2016. O romance com a cantora Aurea e a participação no reality show "Biggest deal", exibido pela TVI 2017, também lhe aumentaram a fama. Para além da parceria com a Tezenis, Rodrigo Castelhano, que gosta de exibir as tatuagens nas redes sociais, brilha na nova campanha do estilista Gio Rodrigues.