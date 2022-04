Julia Roberts explicou por que se manteve tanto tempo afastada das comédias românticas. A atriz, de 54 anos, abordou o assunto durante uma entrevista à The New York Times Magazine.

"As pessoas às vezes interpretam mal o tempo que estive sem fazer comédias românticas e pensam que eu não queria fazer", lamenta.

"Se tivesse lido alguma coisa que pensasse que estava ao nível da escrita de 'Nothing Hill' e da diversão de 'My Best Friend's Wedding', tê-lo-ia feito. Não existiam até ter surgido este filme que o Ol Parker escreveu e realizou", esclarece.

Recorde-se que em outubro deste ano irá estrear o filme 'Ticket to Paradise', trama que será protagonizada pela atriz e por George Clooney.

"Mesmo assim, pensei, bem, vai ser um desastre porque isto apenas funciona para o George Clooney. [Mas] o George sentiu que só funcionaria comigo. De alguma maneira conseguimos fazer isto", diz, por fim.

