Julia Roberts é um dos grandes nomes de Hollywood, no entanto, a atriz identifica-se com outro tipo de ocupação: a de dona de casa. A artista, de 54 anos, que está casada com Daniel Moder desde 2002 e com quem tem três filhos - os gémeos Hazel e Phinnaeus, de 17 anos, e Daniel, de 14, - falou sobre o assunto em entrevista ao The New York Times.

"Considero-me uma dona de casa", começa por revelar, explicando por que motivo não protagoniza uma comédia romântica desde 2001, altura em que integrou o elenco do filme 'America's Sweethearts'.

"Se tivesse considerado alguma coisa boa, teria feito. Mas também tive três filhos nos últimos 18 anos. Isso eleva ainda mais a fasquia, porque já não é só 'este material é bom?', é também a conciliação com o trabalho do meu marido, a escola dos miúdos e as férias de verão", completa.

Leia Também: Blazer, calções e colete: Julia Roberts dá nas vistas com visual marcante