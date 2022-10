Júlia Pinheiro foi dos rostos que encheu a passadeira vermelha dos Globos de Ouro de 'glamour', tendo escolhido um elegante vestido preto com uma 'capa' e detalhes na parte superior.

Na sua página de Instagram, a apresentadora não tardou a destacar o look. Entre as publicações, elogiou todos os que contribuíram para todo o seu visual e relatou a reação do marido, Rui Pêgo.

"A noite dos Globos é a noite do glamour. A construção para descobrir o vestido perfeito é complexa. Na Stivalli existe disponibilidade e cumplicidade. E depois existe a minha Stylist, a minha maravilhosa Telma, o olhar cirúrgico da Carmela e a ternura do João. E depois, o colo carinhoso da Glam. E a noite fica perfeita", começou por escrever.

"Já agora, posso revelar: este é o exato momento em que me encontro com o meu marido no bar do Ritz. E ele diz: 'Estás linda'. Obrigada a todos", rematou.

