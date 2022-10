A passadeira vermelha dos Globos de Ouro encheu-se de 'glamour', elegância e alguma ousadia.

A noite de domingo, 2 de outubro, foi de festa com a cerimónia que decorreu em Lisboa e que contou com muitos rostos conhecidos do público.

As escolhas do look são também um dos pontos altos da gala, e foram muitas as diferentes escolhas para a ocasião. Veja na galeria novas imagens da passadeira vermelha dos Globos de Ouro.

