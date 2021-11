Esta sexta-feira, 26 de novembro, Júlia Pinheiro esteve à conversa com Rodrigo Leal, filho de Roberto Leal. Já em jeito de despedida, Rodrigo fez questão de elogiar a apresentadora, relembrando algumas palavras que o pai dizia acerca dela.

"A Júlia foi uma das pessoas que o Roberto Leal dizia com todas as letras: 'esta pessoa viu o pai, ela conseguiu. Com certeza que nem ouve a música do Roberto Leal, mas ela olha para o coração e aceita a legitimidade do Roberto como ela é'", afirmou.

Comovida, Júlia acrescentou: "Respeitava profundamente o teu pai. Ela tinha uma inteligência emocional e uma capacidade de se relacionar com as pessoas, de comunicar, que era profundamente comovedora. Era um cavalheiro, um encanto, uma pessoa de um extrema delicadeza e cortesia. Fiquei sempre muito grata às vezes em que ficamos juntos, sempre em contexto profissional, e tenho muitas saudades dele, porque ele conversava tão bem".

