Rodrigo Leal, filho de Roberto Leal, esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta sexta-feira, 27 de novembro, onde relembrou o pai, que hoje completaria 70 anos de vida se estivesse vivo.

Partilhando as memórias com o músico, Rodrigo garante que em todas elas prevalece a ternura e a humanidade que caracterizavam Roberto.

"Como o meu pai tinha sempre aquela postura de paz, alegria, as pessoas às vezes desconfiavam: será que ele é aquilo mesmo? Será que aquela alegria toda, fé era real?", começa por referir.

"Ele era exatamente a mesma pessoa. Era o mesmo pai, amigo, irmão, o mesmo ser humano que estava em casa. Uma pessoa com uma disponibilidade para o amor incrível. O pai sempre soube estar do nosso lado, sempre com a vida maluca que tinha. Era uma pessoa com muita fé. Sempre com uma palavra positiva e de carinho", nota.

O filho revela que em casa se admiravam com o seu discernimento, mesmo em momentos de conflito.

"De 1972 até 1989, antes de nós virmos para Portugal, o pai fez em média 16 espetáculos por mês. Ele chegava de viagem na segunda-feira à noite e na quarta-feira já ia embora de novo", refere, evidenciado que o cantor aproveitava ao máximo o tempo livre que tinha para estar com os filhos.

