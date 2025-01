Julia Fox surgiu (quase) irreconhecível na antestreia do novo filme, 'Presence', que decorreu no AMC Lincoln Square, em Nova Iorque.

Na ocasião, a atriz e modelo estava com um look diferente do habitual.

Além do cabelo visivelmente mais curto, a roupa que escolheu para o evento também era diferente da que costuma usar. Estava com umas calças pretas, smoking no mesmo tom e com uma longa cauda, por cima de uma blusa colorida e um top branco.

Leia Também: Monica Barbaro dá nas vistas com look transparente