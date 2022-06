Julia Fox gravou um vídeo onde se mostra a consertar um biquíni preto que era da mãe.

As imagens foram partilhadas no TikTok e mostra a atriz a substituir o 'fecho' da parte superior do biquíni por um piercing. E desta forma deu uma "nova vida" ao conjunto.

Veja o vídeo na galeria.

