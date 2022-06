Julia Fox está a organizar uma festa pornográfica, noticia o Page Six. A atriz, de 32 anos, juntamente com as suas melhores amigas, Leah McSweeney e Richie Shazam, estão a tratar do evento que promete fazer subir a temperatura.

De acordo com a publicação, a festa vai celebrar um novo lançamento da plataforma YouPorn, dedicada a literatura erótica.

Sabe-se ainda que Julia Fox e as amigas vão ler passagens de algumas das obras. Não é, contudo, conhecido o local onde se vai realizar o evento e quem poderá participar.

