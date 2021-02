Julia Fox, estrela de 'Uncut Gems', anunciou este domingo, 14 de fevereiro, o nascimento do filho. Apesar do parto ter sido no passado mês de janeiro, só agora é que a novidade foi destacada no Instagram.

Na rede social, a atriz partilhou imagens de uma sessão fotográfica que fez momentos antes do parto.

Na mais recente fotografia, Julia Fox destaca que o bebé nasceu antes do previsto "por causa da pressão arterial".

"Estas fotos foram tiradas pela minha irmã Richie Shazam depois do ginecologista me dizer que tinha de ter o meu bebé mais cedo por causa de problemas com a pressão arterial. Corri para casa em pânico porque ainda não tinha tirado nenhuma foto", começou por dizer aos fãs, contando de seguida que teve a ajuda das amigas para conseguir captar algumas imagens da gravidez.

"Logo após a sessão, fui para o hospital e tive o meu precioso filho. O meu namorado para sempre, Valentino. Nasceu a 17 de janeiro de 2021. O melhor dia da minha vida", rematou.

