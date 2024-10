Luke Grimes já é pai! O ator e a mulher, Bianca Rodrigues Grimes, deram as boas-vindas ao primeiro filho recentemente.

A novidade foi partilhada com o 'mundo' no dia 10 de outubro, quando a companheira da estrela de 'Yellowstone' fez uma publicação no Instagram.

"Bem-vindo ao mundo, homenzinho", escreveu a mamã Bianca junto de uma fotografia em que aparece com o filho ao colo.

Entretanto, numa outra publicação, Bianca mostrou uma fotografia onde surge junto do bebé e de Luke Grimes.