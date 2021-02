Shenae Grimes escolheu o dia do amor para partilhar uma grande novidade com os fãs. A artista prepara-se para ser mãe pela segunda vez.

No Instagram, este domingo, dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, a atriz, de 31 anos, anunciou que está novamente grávida, fruto do casamento com Josh Beech.

Ao destacar a 'barriguinha', assim como uma fotografia em que aparece com a filha mais velha, Bowie, de dois anos, Shenae revelou ao mundo que a família está prestes a aumentar.

Na legenda da publicação, a artista mostrou-se muito feliz nesta nova fase. Além disso, contou também que acabou de mudar de casa. Veja a publicação na íntegra:

