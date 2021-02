Tal mãe, tal filho. O príncipe Harry e Meghan Markle não foram os únicos a anunciarem a gravidez no Dia dos Namorados.

O mesmo aconteceu com a mãe do príncipe, a princesa Diana, que revelou ao mundo que estava à espera também do segundo filho, Harry, no Dia dos Namorados em 1984. Uma curiosidade que a imprensa internacional não deixou passar em branco.

De acordo com os arquivos do jornal Daily Express, na altura a boa-nova foi tornada pública num comunicado do Palácio de Buckingham, que dizia que a rainha Isabel II e o príncipe Filipe estavam "encantados" com a notícia, acrescentando ainda que Diana não tinha nenhuma preferência em relação ao sexo da criança.

O irmão mais velho de Harry, o príncipe William, tinha na altura 20 meses. O filho mais novo de Diana e do príncipe Carlos nas a 15 de setembro de 1984.

Agora foi a vez dos duques de Sussex surpreenderem tudo e todos ao anunciarem a segunda gravidez este domingo, 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. O casal tem já em comum o pequeno Archie Harrison, que vai completar dois anos no dia 6 de maio.

