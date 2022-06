Foi há precisamente cinco anos que Júlia Belard deu as boas-vindas ao primeiro filho, o pequeno Mateus, fruto da relação com Francisco Sérvulo Correia.

Na sua página de Instagram, a mamã 'babada' destacou este dia especial, onde se mostrou 'rendida' ao filho.

"Há cinco anos achava que sabia o que era amor. Cinco anos depois tenho um dinossauro em casa que me veio ensinar isso... e muito, muito mais. Minha vida, minha alegria, minha graça, meu amor. É 10 vezes mais difícil do que julgava mas 100 vezes melhor do que podia imaginar. Cinco anos a aproveitar o tempo da melhor maneira contigo", escreveu na legenda de uma série de imagens. Veja na publicação abaixo:

