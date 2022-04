Júlia Belard partilhou no Instagram uma imagem onde se podia ler: "Quando estamos à espera do primeiro filho preocupamo-nos com tudo e mais um par de [botas]! Quando estamos à espera do segundo, terceiro ou por aí fora... a única coisa que nos preocupa são as horas que vamos ficar sem dormir".

À mensagem, a atriz acrescentou: "Na gravidez do Matias [primeiro filho] acho que me preocupei com tudo, que roupas ter, como e com que produtos lavar, e se a gravidez não avança, porque comi chocolate e ele não se está a mexer, mudanças de corpo, dia de dar à [luz], ecos, que cremes usar, o que levar para a maternidade, o que ter em casa, o que fazer, o que não fazer... tudo. Mas nunca pensei na privação de sono, claramente uma principiante nisto".

"Acho que agora essa seria a principal questão. Por aí mães de segunda ou mais viagens a temer aquele momento em que deitamos a cabeça na almofada e ouvimos um barulho?", acrescentou.

Após a publicação, houve quem suspeitasse que a figura pública pudesse estar grávida pela segunda vez. No entanto Júlia Belard não tardou a responder que "não".

Leia Também: Júlia Belard recorda abandono do pai e fica em "lágrimas" com carinho