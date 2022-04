Foi através de uma 'sessão' de perguntas e respostas nas stories da sua página de Instagram que Júlia Belard recordou a infância, tendo aberto o coração aos seguidores e partilhado um pouco mais sobre a sua história de vida.

"Os meus pais tiveram-me com 16 e 18 anos. O meu pai voltou para o seu país de origem, a Irlanda, quando eu ainda era bebé e nunca mais voltou e a minha mãe ficou comigo em casa dos meus avós. Era muito nova e, inevitavelmente, apeguei-me à minha avó, que é a pessoa mais especial do mundo e que me deu todo o amor e segurança que uma criança pode desejar. Sempre a tratei por 'mãe'", começou por contar.

Uma partilha que levou a atriz a receber várias carinhosas mensagens. "Recebi muitas mensagens de pessoas que ficaram surpreendidas. Muita gente sempre achou que de alguma maneira representava 'uma vida perfeita' - se é que isso existe sequer. O meu caminho é também feito de adversidades (algumas estão longe de imaginar), com questões difíceis, mas nunca me fiz vítima das circunstâncias, não é o meu género sequer falar disso ou lamentar-me, mas antes agradecer as coisas boas que tenho e fazer o que posso com aquilo que tenho", disse.

"Tive uma avó e um avô incríveis que, honestamente, devem ter sido muito melhores que os meus pais. Por isso, sou uma sortuda, O meu avô também era o 'papá'", acrescentou numa outra publicação.

"A única parte que não é fixe é que não podemos aproveitar os avós para tomar conta das crianças, e isso dava muito jeito. Às vezes faz falta! O que nos tiram com uma mão, Deus dá com a outra", escreveu depois.

Após a intensa interação com os seguidores, Júlia Belard confessou que ficou muito emocionada e agradeceu todo o amor. "Recebi as mensagens mais queridas. Obrigada pelo vosso carinho, pelas vossas palavras. Fecho aqui esta caixa de perguntas onde aprofundei um pouco mais a minha história... Estou de lágrimas nos olhos com as vossas mensagens e de coração cheio", rematou.

