"Muitas vezes cometo o erro de dizer ao Matias - ao fim de 30 tentativa falhadas - que se não calçar as meias, por exemplo, tem que ir para o hospital. Ontem tivemos mesmo de ir e pensei, bem e agora o que é que lhe vou dizer para não ser uma coisa negativa". Foi desta forma que Júlia Belard começou uma recente publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, este domingo.

A atriz levou o filho, Matias, de quatro anos, ao hospital e decidiu partilhar a sua experiência com os seguidores.

"As crianças alegram-se com muito pouco. A meio da tarde estava a dizer-me: Mãe, estou a adorar este sítio. Até ao fim não lhe disse que estávamos no hospital (e agora que já sabe a minha 'chantagem' nunca mais vai funcionar), puxei um ou dois gatilhos que adora - tipo agora vamos ao jardim mágico dos dinossauros -, e ele fez a festa sozinho", contou numa outra publicação.

"Nem chorou na picada, ajuda também de um enfermeiro mesmo querido que encontrámos", acrescentou de seguida.

No entanto, antes de terminar, Júlia Belard contou também que nem tudo foi positivo. "E pronto, também houve aspetos negativos sobretudo em relação às novas dinâmicas por Covid - muito mal organizadas na minha opinião - mas, concentremo-nos no que foi bom", rematou.

Leia Também: Júlia Belard alerta para conta de Instagram falsa