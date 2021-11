São várias as figuras públicas que vêm o seu nome e imagem a serem usados indevidamente e sem o seu consentimento nas redes sociais. Já foram muitas as contas falsas criadas, especialmente no Instagram, e agora foi a vez de Júlia Belard dar a conhecer de novo um perfil que não é verdadeiro.

"Olá! Esta conta pediu para me seguir, mas é uma conta falsa, diria", escreveu um seguidor para a atriz.

Após receber a mensagem, Júlia Belard destacou a mesma nas stories da sua página oficial de Instagram e acrescentou: "Atenção".

© Instagram

