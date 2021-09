Júlia Belard voltou a conversar com os fãs através de um momento de perguntas e respostas nas stories da sua página de Instagram.

Entre as questões, houve quem quisessem saber quando é que iria voltar ao pequeno ecrã. "Quando voltas à TV?"

"Já tenho vontade, agora preciso de convites", respondeu a atriz.

Ainda sobre o meio televisivo, a figura pública partilhou a sua opinião sobre "o panorama atual relacionado com as novelas".

"Não tenho visto uma única novela. Já há muito tempo, por isso, não sei bem dizer. Mas acho que no geral os canais têm feito por se reinventarem e adaptarem às mudanças, e isso é bom", disse.

Sobre a maternidade, sendo mãe do pequeno Matias, de cinco anos, Júlia Belard recordou o período da amamentação. "Correu sempre tudo 'normalmente': a subida de leite foi muito dolorosa, tive quase dez mastites, pensei em desistir algumas vezes, continuei. Sempre compensou e foi das coisas mais maravilhosas que descobri na vida", partilhou.

Também houve quem quisesse saber com que idade é que Matias começou a falar. "Sou muito má nesses registos. Até tenho aqueles livrinhos que me ofereceram, mas nunca escrevi nada. Como estive sempre em casa com ele estes quatro anos, vivi muito mais do que 'captei'. Mas diria que perto de um ano", lembrou.

Ainda entre as questões, perguntaram: "Qual foi a principal lição que retiraste da pandemia?"

"Que dependemos uns dos outros mais do que imaginamos. As nossas ações enquanto seres individuais repercutem-se na imensidade da coletividade, por isso, há que considerar cada uma delas e pensar de que forma queremos impactar nas pessoas, no mundo, no planeta. Haja o que houver, o melhor lugar para mim é em casa perto da minha família", destacou.

