Alex Fine, marido de Cassie Ventura, fez um comunicado na sequência do julgamento de Sean 'Diddy' Combs, que continua a decorrer no tribunal de Nova Iorque.

"Ao longo dos últimos cinco anos, o mundo tem testemunhado a força e a coragem da minha mulher ao libertar-se do passado", afirmou Fine num comunicado lido pelo seu advogado.

"Senti tantas coisas ao sentar-me aqui. Senti um tremendo orgulho e um amor assoberbante pela Cassie. Senti uma profunda fúria por ela ter sido sujeita a sentar-se à frente de pessoas que a tentaram quebrar", continua.

"Por favor, notem isto: não conseguiram. Não conseguiram quebrar o espírito dela, ou o seu sorriso, que ilumina qualquer sala. Não quebraram a alma de uma mãe que dá os melhores abraços e faz os jogos mais hilariantes com as nossas filhas. Não quebraram a mulher que me fez um homem melhor", garantiu.

"A Cassie salvou a Cassie. Ela, sozinha, libertou-se do abuso, da coerção, da violência e das ameaças", concluiu.

Cassie, recorde-se, namorou durante 10 anos com Diddy, entre idas e vindas. Esta foi uma das principais testemunhas em tribunal, alegando ter sido vítimas de violação, violência doméstica e de ter sido obrigada a participar nas polémicas festas de sexo organizadas pelo rapper.

