Judite Sousa regressou a Portugal depois de umas férias passadas nos Emirados Árabes Unidos. A jornalista aproveitou o momento para fazer um desabafo na sua conta de Instagram, refletindo sobre a "pequenez da vida" de algumas pessoas.

"De regresso a Portugal, o caminho faz-se caminhando com a mesma curiosidade de sempre, com a mesma liberdade de sempre, com a mesma independência de sempre, com a mesma piedade de sempre para os (as) que se movimentam na pequenez das suas escassas vidas, sem horizontes, consumidos (as) pelos sentimentos mais mesquinhos da condição humana de que a perfídia, a inveja, a ingratidão e a ilusão de que a proximidade em relação ao que se presume ser o 'poder' possa trazer algum tipo de retorno, não percebendo que todo e qualquer 'poder' é efémero", começa por dizer.

"Vidas tristes não são as dos que viram os seus entes queridos partirem. Vidas tristes são as daqueles (as) que almejam viver outras vidas que não as suas", completa.

