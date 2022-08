Judite Sousa está a aproveitar o melhor da vida. Depois de ter passado por dias particularmente desafiantes, uma vez que esteve envolvida numa polémica com a TVI (devido à rescisão do contrato com a estação e às condições de trabalho que aceitou), eis que a jornalista decidiu partir numa viagem de sonho.

Na manhã deste sábado, 13 de agosto, a comunicadora revelou o destino escolhido através de uma publicação na sua conta de Instagram.

Judite encontra-se na cidade de Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos.

Ora veja: