Judite Sousa recorreu à sua página de Instagram para partilhar mais uma das suas reflexões. Este domingo, 20 de agosto, a antiga jornalista revelou que "este ano ficou por Lisboa", explicando o porquê.

"Não quis fugir às minhas circunstâncias como aconteceu nos últimos 10 anos. Chega de desconectar com a realidade. Chega de teatralizar uma vida que não existe mais", defende.

"Realmente, a vida não é uma peça de teatro porque a vida não permite ensaios. As minhas publicações são normalmente dissertações sobre o sentido de algo. Não me sinto confortável com lugares comuns que apenas apoiam como legenda uma fotografia inspiradora ou pretendem passar mensagens subliminares", explica.

"E a mensagem a existir é simples: na voragem dos dias que passam há sempre qualquer coisa que nos pode manter em tranquilidade, interiorizando o passado, avaliando o que existiu de certo e de errado, e seguir em frente com liberdade se a saúde o permitir e até quando isso for possível", completa.

Recorde-se que o mais recente livro lançado pela comunicado intitulava-se 'Pedaços da Vida', no qual a escritora fez uma reflexão sobre questões de ordem profissional, pessoal e sobre a sociedade.

