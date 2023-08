Judite Sousa foi uma das muitas caras conhecidas que aceitaram o convite para estar presença na Jornada Mundial da Juventude que este ano está a decorrer em Portugal, até ao dia 6 de agosto.

A jornalista foi também uma das figuras públicas que fez questão de destacar este momento na sua página de Instagram.

"Há algo de eterno que me liga a este Papa. Francisco é Jesuíta e eu, como sabem, tenho uma dívida de amor, digamos assim, com a Companhia de Jesus. As pessoas precisam de sentir seja o que for. E eu senti uma luz que ultrapassa as fronteiras da religião num momento que foi também de um surpreendente reencontro. Realmente, a vida é um mistério", partilhou numa publicação que fez na rede social.

Leia Também: Viúva de Luís Aleluia na JMJ: "Irias estar tão feliz de aqui estar"