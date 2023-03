Judite Sousa usou esta quinta-feira, 30 de março, a sua conta oficial de Instagram para fazer um agradecimento público aos portugueses por mais uma conquista alcançada com o seu novo livro: 'Pedaços de Vida'.

"Realmente, a vida dá muitas voltas. Mas há coisas que não mudam. O respeito dos portugueses. Estamos com a quinta edição de 'Pedaços de Vida'", notou, radiante com o sucesso que a obra tem feito entre o público.

"Muito obrigada aos leitores. Incrível. Grata", completou.

Recorde a entrevista em que Judite Sousa conversou com o Fama ao Minuto sobre as revelações feitas no seu livro: "As pessoas que me agrediram psicologicamente são umas frustradas"

Leia Também: Imparável! Livro de Judite Sousa não para de ser vendido