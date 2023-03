"As palavras simples são as mais eficazes de todas". Foi assim que Judite Sousa deu início a mais um agradecimento feito nas redes sociais.

A jornalista anunciou que o livro 'Pedaços de Vida', que lançou há cerca de mês e meio, já vai na sua quarta edição e, para isso, dirigiu-se aos leitores que a têm acarinhado.

"As palavras simples são as mais eficazes de todas. E neste momento a palavra que me ocorre é obrigada. Sabia que o meu livro iria despertar curiosidade mas o que não imaginava era que iria suscitar uma onda de carinho. E é apenas o facto dos leitores terem compreendido exatamente o sentido das minhas palavras que ajuda a compreender o interesse que volvido mês e meio após a publicação, continuam a demonstrar pelos meus 'Pedaços de Vida'. Hoje, chegou ao mercado a quarta edição. Muito, muito obrigada", pode ler-se.

Importa lembrar que, recentemente, o Fama ao Minuto falou com Judite Sousa sobre esta obra.

