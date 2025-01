Esta terça-feira, 14 de janeiro, foram conhecidos os vencedores do Prémio Cinco Estrelas 2025 e Clara de Sousa voltou a estar entre os vencedores. É a quarta vez que a apresentadora do Jornal da Noite é distinguida com o prémio na categoria de 'Jornalismo'.

Clara de Sousa não deixou de dar uma palavra de agradecimento nas redes sociais através de uma publicação.

"Mais um ano em que vejo renovada a confiança do público. Muito obrigada e que bela forma de começar 2025!", escreveu a jornalista.

Além de Clara de Sousa, a SIC também foi distinguida nos Prémios Cinco Estrelas. No setor dos media, o canal foi premiado na categoria 'TV - Canais Generalistas'.

De acordo com o comunicado de imprensa, "nesta 11.ª edição foram avaliadas 1181 marcas, das quais se destacaram 171 como vencedoras. O processo de avaliação incluiu 358.600 consumidores, dos quais 102.400 atribuíram o Prémio Cinco Estrelas também a 28 personalidades e 18 órgãos de comunicação social".