Daniela Soares levantou 99 dos 100 jurados do 'All Together Now' na última emissão do talent show da TVI e na manhã desta quarta-feira foi recebida por Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10', onde falou sobre a recente perda da mãe.

A mãe da jovem morreu vítima de Esclerose Lateral Amiotrófica, mais conhecida como ELA, e foi homenageada num emotivo momento musical no qual Daniela deu voz ao tema 'Por Um Triz', de Carolina Deslandes.

Antes da atuação, fez questão de dedicar também o tema à autora do mesmo na esperança que esta fique orgulhosa da sua interpretação. "Gostava que a Carolina gostasse de me ouvir. Sou uma grande fã dela", afirmou.

Pode ver o momento aqui.

