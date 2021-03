A TVI preparou para esta sexta-feira, dia 2 de abril, uma emissão especial do programa 'All Together Now'. Trata-se de uma versão dedicada ao talento dos mais novos.

'All Together Now Kids' contará, tal como na versão original, com 100 jurados, sendo que alguns deles são convidados e vão mudando ao longo das emissões.

Quantos aos convidados do programa especial desta sexta-feira, sabemos para já que deste leque vão fazer parte Fanny Rodrigues, Flávio Furtado e a dupla de palhaços Batatinha e Companhia.

Flávio Furtado anunciou a novidade nas suas redes sociais: "Sexta-feira, dia 2, não perca um 'All Together Now' especialíssimo com crianças a cantar que nem gente grande", pode ler-se na legenda da imagem partilhada pelo comentador.

