José Wallenstein abriu o coração numa conversa com Júlia Pinheiro para falar sobre a perda do seu primeiro filho. Simão, fruto do seu primeiro casamento, morreu com apenas cinco meses, perda que marcou a vida do artista.

"Tivemos um filho, tinha eu 26 para 27 anos, nasceu com Trissomia 21. Era o primeiro filho para os dois, foi um choque", recorda.

"O Simão morreu com cinco meses, porque metade das crianças que nasciam com Trissomia 21, dados da altura [1986], tinham um problema cardíaco associado e acabavam por falecer. Foi o caso do Simão", relata, acrescentando que as crianças só eram operadas quando completavam um ano.

Apesar da dor de perder um filho ser imensa, o artista confessou que na altura experienciou sentimentos mistos. "Perder um filho é uma coisa horrível, mas sendo profundamente honesto, fui profundamente triste para o funeral, mas com uma sensação de alívio. Se ele aqui estivesse estaria a dar o melhor por ele. [Mas] A natureza decidiu assim e decidiu bem, porque hoje a minha vida e a dele não seriam fáceis. São contradições, mas que não tenho problema de assumir".

Veja este momento da conversa.