No programa 'Casa Feliz' da passada quarta-feira discutiu-se o fim das relações amorosas. O ator Luís Lourenço foi um dos convidados da conversa e acabou por falar sobre a sua experiência pessoal.

"A minha segunda relação é fora da caixa. Casei-me com toda a tradição que possa existir, [...] não tenho uma crença religiosa mas fui educado a acreditar que o amor era para sempre", começa por dizer o ator.

Se seguida, Luís confessa ainda algo mais íntimo. "Quando casei com a minha namorada, eram milhares de mulheres atrás de mim e eu era puro, puro, puro. Pensei sempre, vou perder a virgindade com a mulher com quem casar. E assim foi. [Perdi a virgindade] com a pessoa com quem casei. [...] Da minha geração sou o único rapaz que perdeu a virgindade aos 21 anos", confessou.

"Quando o casamento corre mal e acaba é um desgosto, [...] chorava baba e ranho", acaba por dizer Luís Lourenço.

Recorde-se que o ator casou com Inês Simões em 2005. O casamento durou nove meses.

