Luís Lourenço está de parabéns. O ator completa em 2025, 20 anos de carreira e não podia estar mais feliz.

O artista fez questão de partilhar um balanço destas duas décadas na sua página de Instagram e assume-se entusiasmado pelo futuro.

"Estou em ano de celebração.... Em 2005 iniciei o meu percurso de ator em novela. Formei-me como ator, cresci como homem, passei o que muitos achavam ser impensável... bati o pé, sempre!

Nunca baixei os braços. 20 anos depois, em 2025, estou em palco como ator, estou a encenar um espetáculo escrito por mim e regresso novamente às novelas.

É verdade, tenho a oportunidade de participar em dois projetos televisivos consecutivos o que nunca tinha acontecido. Tenho o prazer de fazer parte do elenco da nova novela da SIC, 'Vitória' e espero estar à altura do papel que me foi dado.

Estou feliz por ser um ator e encenador pleno. Estou, aos 41 anos, 20 anos depois, a colher os frutos de uma jornada difícil mas sempre feliz".

Recorde-se que Luís Lourenço estreou-se na terceira temporada de 'Morangos com Açúcar', em 2005, onde foi protagonista.

