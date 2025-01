Além dos trabalhos no mundo da representação, Rodrigo Trindade iniciou uma caminhada no ramo imobiliário, como destacou numa publicação que fez nas redes sociais.

"Olá a todos! Prometi que vinham aí novidades e esta é a primeira do ano! Como sabem, já dedico a minha vida à arte de ser ator há 11 anos e agora, paralelamente, também iniciei uma nova jornada como consultor imobiliário na Keller Williams", começou por escrever.

"Sempre acreditei que tanto na representação como no mercado imobiliário, o mais importante é a conexão com as pessoas. Conhecê-lo a si e à sua situação, para poder ajudar da melhor forma possível a transformar os seus sonhos em realidade. Agora, além de contar histórias e de representar vidas, vou também ajudar a construir a sua história e representar os seus interesses", acrescentou.

Veja a publicação na íntegra:

Recorde-se que Rodrigo Trindade integrou o elenco da novela 'Senhora do Mar', da SIC, que estreou em fevereiro do ano passado. O ator mantém uma relação com a também atriz Marta Peneda, com quem tem dois filhos em comum.