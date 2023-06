José Rodrigues dos Santos é um dos mais experientes pivôs portugueses mas, também ele, está sujeito às críticas. O jornalista abriu a emissão da passada quinta-feira, dia 22 de junho, com a notícia da morte dos cinco passageiros do submersível Titan, mas fê-lo com uma frase polémica.

"Morreram todos", atirou o pivô, de forma a dar início ao tema e ao bloco noticiário da noite. Este momento já se tornou viral nas redes sociais e está a valer várias críticas.

Os cibernautas consideram que José Rodrigues dos Santos foi demasiado agressivo na forma como deu a notícia, sublinhando a falta de "subtileza" e de "sensibilidade".

Veja abaixo o momento em causa, bem como algumas das críticas apontadas.

