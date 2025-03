Luana do Bem contou recentemente que tinha sido confundida em público com um jornalista televisivo, mas não sabia quem era. Esse jornalista será Francisco David Ferreira, da CNN, uma vez que até o próprio fez questão de destacar as semelhanças físicas entre ambos.

"Uma amiga alertou-me que a Luana do Bem contou no podcast dela que foi confundida em público com um jornalista de televisão, mas não faz ideia com quem. Essa mesma amiga diz que tem a certeza que essa pessoa sou eu. Alguém envie por favor à Luana do Bem, queremos desvendar este mistério", escreveu Francisco David Ferreira, tendo juntado à publicação que fez no X (antigo Twitter) uma montagem que mete lado a lado uma fotografia de ambos.

Por sua vez, Luana do Bem não resistiu em comentar sem deixar de lado o seu característico humor: "Adorava comentar duas fotos minhas lado a lado, mas o telejornal não se prepara sozinho."