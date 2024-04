José Raposo foi uma das caras conhecidas que recorreu às redes sociais para lamentar a partida de Ricardo Peres, que morreu no passado sábado, dia 20 de abril.

"Morreu o Ricardo Peres. O Ricardo foi mais conhecido por fazer parte do grupo 'Commedia a La Carte', com o César Mourão e o Carlos M. Cunha. Mas o Ricardo foi muito mais que isso…", começou por escrever José Raposo.

"Onde me cruzei uma ou outra vez com ele foi no Chapitô, sua casa-mãe, e quem com ele privou confirma a sua boa formação humana, boa disposição constante e talento nato de grande comediante", destacou ainda o ator.

De recordar que entre as caras conhecidas que lamentaram a morte de Ricardo Peres está a mensagem de César Mourão, Fátima Lopes, Maria Rueff e Carlos M. Cunha.

