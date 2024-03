José Raposo não escapou ao 'Desculpa, mas vais ter de perguntar' quando esteve na Renascença com Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves.

Logo a abrir, Inês Lopes Gonçalves falou do início da relação de José Raposo com Sara Barrada, com quem está casada e tem em comum a filha Lua.

Recordando o início do namoro, o ator destacou: "Isto foi um caso maravilhoso, aconteceu, ninguém estava à espera".

"Estávamos numa novela os dois e, de repente, ela começou a aparecer mais no meu estúdio do que no dela - porque eram núcleos diferentes", lembrou de seguida.

"[Na altura], a Luísa Cruz, que fazia par comigo, é que me disse: 'Olha que acho que a moça acha piada'", relatou. "Eu achava que ela [Sara Barradas] achava piada às cenas e por isso é que ia lá ver. Mas [a Luísa] tinha razão, não eram só as cenas, era ali qualquer coisa", acrescentou.

